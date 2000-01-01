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В Израиле – 291 жертва COVID-19, 17377 зараженных | Фото:03.06 20:05   MIGnews.com

В Израиле – 291 жертва COVID-19, 17377 зараженных

По состоянию на вечер, 3 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 17377 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.

За последние сутки было зафиксировано 92 новых случая заражения. Активными носителями коронавируса считаются 2103 человек.

На сегодняшний день 27 пациентов – в тяжелом состоянии, из которых 25 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 41 пациент – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 291 пациент. Один скончался за последние сутки. 14983 – выздоровели и были выписаны из больниц.


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