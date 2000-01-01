03.06 14:17 MIGnews.com
В Израиле массово закрываются школы
В Израиле в общей сложности закрыли 42 школы после вспышек коронавируса среди учеников и работников. Тысячи школьников отправлены на карантин.
В течение последних 24 часов было закрыто еще шесть школ.
В среду, 3 июня, в городе Бат-Ям к югу от Тель-Авива закрыли
две средние школы после того, как в них было подтверждено три случая заболевания коронавирусом.
Также в среду южный город Беэр-Шева распорядился закрыть одну из школу после того, как ученик дал положительный результат на коронавирус.
Кроме того
, в Тель-Авиве и Иерусалиме на время перестали работать несколько учебных заведений.
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