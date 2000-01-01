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В Израиле массово закрываются школы | Фото:03.06 14:17   MIGnews.com

В Израиле массово закрываются школы

В Израиле в общей сложности закрыли 42 школы после вспышек коронавируса среди учеников и работников. Тысячи школьников отправлены на карантин.

В течение последних 24 часов было закрыто еще шесть школ.

В среду, 3 июня, в городе Бат-Ям к югу от Тель-Авива закрыли две средние школы после того, как в них было подтверждено три случая заболевания коронавирусом.

Также в среду южный город Беэр-Шева распорядился закрыть одну из школу после того, как ученик дал положительный результат на коронавирус.

Кроме того, в Тель-Авиве и Иерусалиме на время перестали работать несколько учебных заведений.


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