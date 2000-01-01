03.06 12:32 MIGnews.com

Израиль: Мошенники продали миллионы испорченных масок N-95

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По сообщениям в израильских СМИ, министерство здравоохранения прекратило распределение среди персонала больниц защитных масок N-95.В апреле этого года национальный штаб по закупке оборудования купил 1,5 миллиона масок N-95 у израильского импортера, в свою очередь, купившего их за границей. маски предназначались для выдачи врачам и медсестрам.Стоимость сделки составила пять миллионов шекелей.После доставки масок в Израиль возникли подозрения того, что они не соответствуют стандартам министерства здравоохранения.В ходе расследования были обнаружены тысячи дефектных масок.В сообщениях для СМИ подчеркивается, что дефектные маски были идентифицированы по прибытии в Израиль и не выдавались медицинскому персоналу.Расследование мошенничества проводят совместно отделение полиции по борьбе с мошенничеством и офис уполномоченного по безопасности в системе безопасности, а также отделение по борьбе с экономическими преступлениями прокуратуры.