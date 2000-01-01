03.06 11:16 MIGnews.com

Иерусалим: 50-летний мужчина приставал к девушке в автобусе

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Полиция арестовала 50-летнего жителя Иерусалима за непристойное поведении в отношении молодой девушки во время поездки на автобусе.Инцидент произошел во вторник вечером, 2 июня.По словам подозреваемого, он воспользовался тем, что в автобусе больше никого не было. Отмечается, что девушка закричала и её услышал водитель автобуса. Он остановил транспорт и вызвал полицию.Сегодня подозреваемый будет доставлен на слушание по запросу полиции о продлении срока его содержания.