03.06 15:10 MIGnews.com
Пекин задерживал информацию о COVID-19
Сотрудники ВОЗ были недовольны тем, что Китай задерживает отправление данных по борьбе с коронавирусом. При этом публично организация неоднократно хвалила КНР за быстрое информирование о заразе.
В частности, Пекин больше недели скрывал информацию о вирусе после того, как три китайские лаборатории полностью расшифровали COVID-19.
В частности, представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа заявлял, что получил данные за 15 минут до того, как их озвучили по телевидению, пишет Thediplomat
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