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Пекин задерживал информацию о COVID-19 03.06 15:10   MIGnews.com

Пекин задерживал информацию о COVID-19

Сотрудники ВОЗ были недовольны тем, что Китай задерживает отправление данных по борьбе с коронавирусом. При этом публично организация неоднократно хвалила КНР за быстрое информирование о заразе.

В частности, Пекин больше недели скрывал информацию о вирусе после того, как три китайские лаборатории полностью расшифровали COVID-19.

В частности, представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа заявлял, что получил данные за 15 минут до того, как их озвучили по телевидению, пишет Thediplomat.


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