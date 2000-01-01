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В Тель-Авиве закрыли школу из-за коронавируса 03.06 10:37   MIGnews.com

В Тель-Авиве закрыли школу из-за коронавируса

В Тель-Авиве из-за опасности распространения коронавируса закрыта школа Ха Галиль в квартале Ха Тиква.

В школе был выявлен первоклассник - носитель коронавируса. Школа закрыта до пятницы, ученики переходят на дистанционное обучение.

Сегодня, 3 июня, начнутся тесты на коронавирус среди преподавательского состава школы. Три недели назад в той же школе у одной из помощниц учительницы был диагностирован коронавирус.


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