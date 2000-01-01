03.06 08:37 MIGnews.com

Видео: удары ВВС Израиля по базе Т4

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Сирийские оппозиционные источники сообщают, что в результате израильской воздушной атаки против авиабазы Т4 в провинции Хомс убиты минимум пять человек.Сирийское государственное агентство SANA сообщает о том, что “система ПВО была активирована и открыла огонь по вражеским целям” и “сбила две ракеты”.В то же время, Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщает о том, что на Т4 уничтожен склад ракет Корпуса стражей исламской революции, убиты пять человек и ранены еще трое.