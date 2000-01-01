03.06 07:30 MIGnews.com

ЦАХАЛ нанес удар по иранским базам в Хомсе

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Сирийские государственные СМИ сообщают, что Израильские ракеты в воскресение,2 июня, после полуночи атаковали авиабазы в районе города Холмс. В результате взрывов был убит один солдат и ещё двое ранено. Дежурная группа сообщила о пятерых погибших.Это нападение было совершено после того, как армия Израильского Государства нанесла авиаудары по нескольким военным целям в Сирии в первые часы 2 июня. Сообщается, что результате авиаударов на Голанских высотах погибло 10 человек.Военные чиновники объяснили СМИ, что целью данного нападения было уничтожение склада оружия и нескольких других зданий на базе. Израиль уже неоднократно атаковал авиабазу Т-4, или Тияс. Позднее базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека сообщила об уничтоженном военном складе. Также есть информация, что на территории авиабазы дислоцируются иранские боевики и силы «Хизболлы» помимо сирийской армии.