03.06 20:34 MIGnews.com

Сирийские войска захватили деревню на территории мятежников

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Сирийские правительственные силы захватили деревню, которая находится глубоко в последнем бастионе мятежников в северо-западной провинции Идлиб после интенсивных столкновений с боевиками.Британский военный оппозиционный наблюдатель сообщил, что войска достигли деревни Кассаибье. Проправительственные сирийские СМИ также подтвердили, что сирийские войска захватили деревню.Правозащитные группы и военные наблюдатели сообщают, что в результате правительственной кампания по захвату Идлиба в течение последнего месяца погибли десятки мирных жителей. Эта область переполнена беженцами и перемещенными лицами.Провинция является последним районом, стоящим на пути президента Башара Асада, который добивается окончательной победы над вооруженной оппозицией в течение восьми лет гражданской войны.