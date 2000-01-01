04.06 23:15 MIGnews.com
Электрокары Tesla пополнят автопарк австралийской полиции
Полиция австралийского штата Виктория начала закупать электромобили Tesla Model X, информирует The Mercury
.
По данным издания, стражи порядка будут использовать авто для патрулирования. Таким образом, полиция штата Виктория станет первой, кто пополнит свой автопарк полностью электрическими автомобилями.
Известно, что первый кроссовер Tesla в понедельник уже вышел на патрулирование.
Авто будут постоянно тестировать, чтобы оценить пригодность для дорожно-патрульной службы.
Как заявил помощник комиссара полиции штата Виктория Стивен Лин, электрокары Tesla имеют значительное преимущество с экологической точки зрения.
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