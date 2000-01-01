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Электрокары Tesla пополнят автопарк австралийской полиции | Фото:04.06 23:15   MIGnews.com

Электрокары Tesla пополнят автопарк австралийской полиции

Полиция австралийского штата Виктория начала закупать электромобили Tesla Model X, информирует The Mercury.

По данным издания, стражи порядка будут использовать авто для патрулирования. Таким образом, полиция штата Виктория станет первой, кто пополнит свой автопарк полностью электрическими автомобилями.


Известно, что первый кроссовер Tesla в понедельник уже вышел на патрулирование.

Авто будут постоянно тестировать, чтобы оценить пригодность для дорожно-патрульной службы.

Как заявил помощник комиссара полиции штата Виктория Стивен Лин, электрокары Tesla имеют значительное преимущество с экологической точки зрения.


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