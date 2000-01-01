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Неизвестный с молотком атаковал мечеть в Лондоне | Фото:03.06 20:25   MIGnews.com

Неизвестный с молотком атаковал мечеть в Лондоне

Накануне неизвестный мужчина с молотком пытался атаковать прихожан лондонской мечети, которые находились в ней по случаю Рамадана, пишет в понедельник The Independent.

К счастью, прихожанам удалось схватить злоумышленника и предотвратить нападение.

По данным полиции, сообщение о мужчине, вооруженного молотком поступило в отделение сегодня утром в 4:30 по местному времени.

"Нам сообщили, что 38-летний мужчина попытался напасть на людей. Прихожане задержали его до приезда правоохранителей", - заявили правоохранители.

Стражи порядка арестовали преступника по подозрению в попытке нанести тяжкие телесные повреждения.

В заявлении полиции отмечается, что нет террористических мотивов в его попытке нападения.

Между тем, очевидцы инцидента говорят, что задержанный накануне поспорил с посетителями мечети.


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