03.06 20:25 MIGnews.com
Неизвестный с молотком атаковал мечеть в Лондоне
Накануне неизвестный мужчина с молотком пытался атаковать прихожан лондонской мечети, которые находились в ней по случаю Рамадана, пишет в понедельник The Independent
.
К счастью, прихожанам удалось схватить злоумышленника и предотвратить нападение.
По данным полиции, сообщение о мужчине, вооруженного молотком поступило в отделение сегодня утром в 4:30 по местному времени.
"Нам сообщили, что 38-летний мужчина попытался напасть на людей. Прихожане задержали его до приезда правоохранителей", - заявили правоохранители.
Стражи порядка арестовали преступника по подозрению в попытке нанести тяжкие телесные повреждения.
В заявлении полиции отмечается, что нет террористических мотивов в его попытке нападения.
Между тем, очевидцы инцидента говорят, что задержанный накануне поспорил с посетителями мечети.
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