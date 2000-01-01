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Швеция не будет добиваться задержания Ассанжа | Фото:03.06 19:04   MIGnews.com

Швеция не будет добиваться задержания Ассанжа

Шведский суд постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который в настоящее время находится в тюрьме в Великобритании и подозревается в изнасиловании в Швеции, не должен содержаться под стражей заочно.

Об этом в понедельник, 3 июня сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

Между тем, представители фемиды заявили, что намерены допросить Ассанжа в этом деле.

Прокуратура Швеции подчеркнула, что планирует выдать европейский ордер для допроса журналиста.

Ранее прокуратура Швеции просила суд заочно арестовать Ассанжа, но суд отклонил это ходатайство.

Напомним, что в Швеции 47-летнего Ассанжа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Тогда журналист заявил, что половой акт произошел по взаимному согласию.

11 апреля основателя WikiLeaks арестовали арестовали в Лондоне по запросу США.

Кроме того, в прошлом месяце власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в посольстве в Лондоне из-за его неявки на заседание суда в 2012 году.

Британский суд постановил от 1 мая отправить Ассанжа в тюрьму на 50 недель за неявку в суд в 2012 году.

Также обвинения Ассанжу выдвинули в США из-за публикации секретных документов.


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