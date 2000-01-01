03.06 19:04 MIGnews.com
Швеция не будет добиваться задержания Ассанжа
Шведский суд постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который в настоящее время находится в тюрьме в Великобритании и подозревается в изнасиловании в Швеции, не должен содержаться под стражей заочно.
Об этом в понедельник, 3 июня сообщает
The Times of Israel
со ссылкой на источники.
Между тем, представители фемиды заявили, что намерены допросить Ассанжа в этом деле.
Прокуратура Швеции подчеркнула, что планирует выдать европейский ордер для допроса журналиста.
Ранее прокуратура Швеции просила суд заочно арестовать Ассанжа, но суд отклонил это ходатайство.
Напомним, что в Швеции 47-летнего Ассанжа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Тогда журналист заявил, что половой акт произошел по взаимному согласию.
11 апреля основателя WikiLeaks арестовали арестовали в Лондоне по запросу США.
Кроме того, в прошлом месяце власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в посольстве в Лондоне из-за его неявки на заседание суда в 2012 году.
Британский суд постановил от 1 мая отправить Ассанжа в тюрьму на 50 недель за неявку в суд в 2012 году.
Также обвинения Ассанжу выдвинули в США из-за публикации секретных документов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии