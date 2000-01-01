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Самолет ВВС Индии исчез у границы с Китаем | Фото:03.06 18:31   MIGnews.com

Самолет ВВС Индии исчез у границы с Китаем

У северо-восточной границы Индии с Китаем исчез самолет индийских ВВС, на борту которого находилось 13 человек, сообщает в понедельник The Times of Israel.

Чиновники говорят, что самолет должен был приземлиться в 13:30 в понедельник на высокогорной взлетно-посадочной полосе в Мечуке, небольшом городке в индийском штате Аруначал-Прадеш, примерно в традцати километрах от индийско-китайской границы.

Администратор правительства штата Аруначал-Прадеш рассказал, что последний раз, когда самолет имел контакт с землей, имел место в 13:00.

Личности восьми членов экипажа и других пассажиров не были идентифицированы. Проводится поисковая операция с участием двух самолетов военно-воздушных сил и солдат индийской армии.


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