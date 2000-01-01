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В Судане при разгоне демонстрации военные убили 13 человек | Фото:03.06 17:45   MIGnews.com

В Судане при разгоне демонстрации военные убили 13 человек

Лидеры протеста в Судане сообщили, что 13 человек были убиты во время нападения военных на сидячую демонстрацию возле военного штаба в столице страны Хартуме, пишет в понедельник The Times of Israel.

Протестующие объявили, что они приостанавливают переговоры с военными по созданию переходного правительства.

В группе "Силы декларации свободы и перемен", которая представляют протестующих на переговорах, сообщили, что протестующие не смогли эвакуировать "тела наших мучеников".

В сообщении группы также говорится, что сотни людей были ранены. Лидеры призвали к открытой всеобщей забастовке и гражданскому неповиновению, а также к тому, чтобы международное сообщество "не признавало переворот".

Ведущая оппозиционная партия "Умма" призвала людей проводить сидячие забастовки, как в столице, так и за ее пределами. Партия утверждает, что этот рейд военных показал, что они встали на пути у "суданской революции".


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