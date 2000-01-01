В Судане при разгоне демонстрации военные убили 13 человек
Лидеры протеста в Судане сообщили, что 13 человек были убиты во время нападения военных на сидячую демонстрацию возле военного штаба в столице страны Хартуме, пишет в понедельник The Times of Israel.
Протестующие объявили, что они приостанавливают переговоры с военными по созданию переходного правительства.
В группе "Силы декларации свободы и перемен", которая представляют протестующих на переговорах, сообщили, что протестующие не смогли эвакуировать "тела наших мучеников".
В сообщении группы также говорится, что сотни людей были ранены. Лидеры призвали к открытой всеобщей забастовке и гражданскому неповиновению, а также к тому, чтобы международное сообщество "не признавало переворот".
Ведущая оппозиционная партия "Умма" призвала людей проводить сидячие забастовки, как в столице, так и за ее пределами. Партия утверждает, что этот рейд военных показал, что они встали на пути у "суданской революции".