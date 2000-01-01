Умер последний участник восстания в концлагере "Собибор"
Семен Розенфельд, последний переживший Холокост участник восстания и побега из лагеря смерти "Собибор", скончался в понедельник в возрасте 97 лет в больнице в Реховоте, недалеко от Тель-Авива, сообщает The Times of Israel.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу разместил некролог на своей странице в Facebook.
"Семен Розенфельд, переживший Холокост и последний из Собибора, скончался", - написал премьер. "Семен родился в 1922 году в маленькой деревне на Украине. Он вступил в Красную Армию, был взят в плен нацистами, но сумел сбежать из лагеря смерти и продолжил сражаться с нацистами. Да будет благословенна его память".
Номер два в партии "Кахоль Лаван" Яир Лапид написал в Twitter: "Я салютую памяти Семена Розенфельда, пережившего Холокост и участвовавшего в восстании в лагере смерти Собибор, где была убита четверть миллиона евреев. Да будет благословенна его память, будем достойны его смерти нашей жизнью".