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Умер последний участник восстания в концлагере `Собибор` | Фото:03.06 16:45   MIGnews.com

Умер последний участник восстания в концлагере "Собибор"

Семен Розенфельд, последний переживший Холокост участник восстания и побега из лагеря смерти "Собибор", скончался в понедельник в возрасте 97 лет в больнице в Реховоте, недалеко от Тель-Авива, сообщает The Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу разместил некролог на своей странице в Facebook.

"Семен Розенфельд, переживший Холокост и последний из Собибора, скончался", - написал премьер. "Семен родился в 1922 году в маленькой деревне на Украине. Он вступил в Красную Армию, был взят в плен нацистами, но сумел сбежать из лагеря смерти и продолжил сражаться с нацистами. Да будет благословенна его память".

Номер два в партии "Кахоль Лаван" Яир Лапид написал в Twitter: "Я салютую памяти Семена Розенфельда, пережившего Холокост и участвовавшего в восстании в лагере смерти Собибор, где была убита четверть миллиона евреев. Да будет благословенна его память, будем достойны его смерти нашей жизнью".


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