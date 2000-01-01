Суданские силы устроили штурм, девять человек погибли
Силы безопасности ворвались в лагерь протестующих в столице Судана Хартуме в понедельник утром, и, по сообщениям, по меньшей мере девять человек были убиты в результате жестокого насилия, сообщает Reuters.
Кадры, транслируемые телеканалами «Аль-Хадат» и «Джазира», демонстрируют хаотические сцены бегства людей по улицам, когда в воздухе потрескивают непрерывные выстрелы.
Основная группа протеста обвинила правящий военный совет в попытке разрушить лагерь, назвав акцию «бойней».