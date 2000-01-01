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Возобновлен поиск пропавших в индийских Гималаях альпинистов 03.06 22:25   MIGnews.com

Возобновлен поиск пропавших в индийских Гималаях альпинистов

В понедельник, по словам официальных лиц, возобновился воздушный поиск восьми альпинистов, которые пропали в индийских Гималаях.

Есть опасения, что альпинисты стали жертвами схода лавины.

Спасательные работы начались в выходные. В понедельник вертолет ВВС пролетел над районом, где они пропали без вести, однако никаких признаков нахождения там альпинистов не заметили.

«Погодные условия не благоприятны», - сказал высокопоставленный сотрудник полиции штата.


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