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31 наркоторговец арестован в ходе секретной операции 03.06 17:23   MIGnews.com

31 наркоторговец арестован в ходе секретной операции

31 подозреваемый в торговле наркотиками был арестован в понедельник утром в ходе секретной операции под прикрытием.

Полиция провела обыски в домах подозреваемых и арестовала 31 жителя Мигдаль ха-Эмека, Афулы, Йокнеама, Бейт-Шеана и т.д.

Кроме того, было изъято значительное количество наркотических веществ различных видов.

«Израильская полиция будет продолжать использовать различные оперативные и разведывательные средства для борьбы с серьезными преступлениями», - сообщает израильская полиция.


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