03.06 17:23 MIGnews.com
31 наркоторговец арестован в ходе секретной операции
31 подозреваемый в торговле наркотиками был арестован в понедельник утром в ходе секретной операции под прикрытием.
Полиция провела обыски в домах подозреваемых и арестовала 31 жителя Мигдаль ха-Эмека, Афулы, Йокнеама, Бейт-Шеана и т.д.
Кроме того, было изъято значительное количество наркотических веществ различных видов.
«Израильская полиция будет продолжать использовать различные оперативные и разведывательные средства для борьбы с серьезными преступлениями», - сообщает израильская полиция.
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