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Близ Хайфы в результате взрыва машины погиб человек 03.06 11:40   MIGnews.com

Криминальная ликвидация в Нешере

В понедельник утром в результате взрыва машины в городе Нешер близ Хайфы погиб человек, сообщает Arutz Sheva.

Как известно, вызванные на место происшествия пожарные извлекли жертву из автомобиля и погасили пламя.

Команда Маген Давид Адом, которая была вызвана на место происшествия, была вынуждена констатировать смерть мужчины, пребывавшего в машине.

Полиция проводит обыски, и на место происшествия были направлены судебные следователи.


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