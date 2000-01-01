03.06 11:40 MIGnews.com
Криминальная ликвидация в Нешере
В понедельник утром в результате взрыва машины в городе Нешер близ Хайфы погиб человек, сообщает Arutz Sheva
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Как известно, вызванные на место происшествия пожарные извлекли жертву из автомобиля и погасили пламя.
Команда Маген Давид Адом, которая была вызвана на место происшествия, была вынуждена констатировать смерть мужчины, пребывавшего в машине.
Полиция проводит обыски, и на место происшествия были направлены судебные следователи.
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