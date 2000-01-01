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Мощное землетрясение у берегов Аляски | Фото: Thinkstock03.06 07:51   MIGnews.com

Мощное землетрясение у берегов Аляски

Сильное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Беринговом море у берегов Аляски в пятницу вечером, 2 июня.

Землетрясение было зафиксировано в Беринговом море между Алеутскими островами (США) и Командорскими островами (РФ).

По данным Геологической службы США угрозы цунами нет.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 31 километр.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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