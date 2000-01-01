03.06 07:51 MIGnews.com

Мощное землетрясение у берегов Аляски

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сильное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Беринговом море у берегов Аляски в пятницу вечером, 2 июня.Землетрясение было зафиксировано в Беринговом море между Алеутскими островами (США) и Командорскими островами (РФ).По данным Геологической службы США угрозы цунами нет.Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 31 километр.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.