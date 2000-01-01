03.06 07:51 MIGnews.com
Мощное землетрясение у берегов Аляски
Сильное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Беринговом море у берегов Аляски в пятницу вечером, 2 июня.
Землетрясение было зафиксировано в Беринговом море между Алеутскими островами (США) и Командорскими островами (РФ).
По данным Геологической службы США угрозы цунами нет.
Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 31 километр.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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