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Беженца в Германии убили `из-за мороженого` | Фото: Thinkstock04.06 06:39   MIGnews.com

Беженца в Германии убили "из-за мороженого"

Молодой человек, убитый в немецком городе Ольденбург в среду, 31 мая, оказался беженцем по имени Абдуленан Якуп. По словам очевидцев, Якуп был убит двумя сторонниками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, потому что он не постился.

Примерно в 18:00 31 мая 33-летний Абдуленан Якуп из города Ефринь был впервые атакован словесно со стороны сторонников ISIS на рынке в городе Ольденбург, Германия. Двое сторонников ISIS, которые, как сообщается, были из Сирии, приставали к Якубу, увидев в руке мороженое, со словами: "Почему бы вам не поститься в Рамадан?".

Якуп не обратил внимания на двух мужчин, повернулся спиной и начал уходить, когда его закололи в спину, грудь и многие другие части его тела. Курдский беженец скончался на месте происшествия, несмотря на усилия медиков спасти его жизнь.

Абдуленан Якуп, жена которого находится на 8 месяце беременности, искал убежище в Германии с женой и двумя детьми два года назад.

Полиция арестовала двух нападавших рядом с местом преступления, который напугал владельцев рынка. Нападавшие были привлечены к суду вчера. Один из них был заключен в тюрьму, а другой был освобожден.

Сообщается, что арестованный за убийство был 22-летним мужчиной, который приехал из Сирии и некоторое время назад искал убежища в Германии. У него, как сообщается, есть татуировки, связанные с ISIS. Полицейские источники сообщили, что у арестованного уже были судимости.

Жители Ольденбурга оставили цветы на месте убийства Якупа и вчера осудили террор ISIS.
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