04.06 05:30 MIGnews.com

Сирия: США и коалиция готовы наступать на Ракку

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Сирийские силы, поддерживаемые США, добились нового прогресса в борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, вдоль южного берега реки Евфрат в субботу, 3 июня.Коалиция заявляет о себе, чтобы начать решительную атаку на Ракку, де-факто столицу так называемого "халифата" боевиков.Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами, заявили, что они контролируют 90 процентов города Мансура, примерно в 26 километрах (16 миль) к юго-западу от Ракки.