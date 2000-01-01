Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Сирия: США и коалиция готовы наступать на Ракку 04.06 05:30   MIGnews.com

Сирия: США и коалиция готовы наступать на Ракку

Сирийские силы, поддерживаемые США, добились нового прогресса в борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, вдоль южного берега реки Евфрат в субботу, 3 июня.

Коалиция заявляет о себе, чтобы начать решительную атаку на Ракку, де-факто столицу так называемого "халифата" боевиков.

Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами, заявили, что они контролируют 90 процентов города Мансура, примерно в 26 километрах (16 миль) к юго-западу от Ракки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:39
Беженца в Германии убили "из-за мороженого"
04:25
Ученые выяснили, какая диета благотворно влияет на печень
03:23
Мужчины более романтичны, чем женщины
02:22
Массажисту, тайно снимавшему женщин голыми, вынесли приговор
01:33
Ученые предположили наличие "шестого вкуса"
23:15
Ученые назвали пользу от жира на животе
22:25
Spiegel поместил на обложку Трампа, "уволившего" Землю
21:49
Арестован главный советник премьер-министра Турции
21:21
Иорданские пограничники отразили атаку боевиков из Сирии
20:56
Эхуд Барак: "Биньямин Нетаниягу дурачит общественность"
19:53
Путин: "Хакеры пытаются подставить Россию"
19:19
Фестиваль "Rock am Ring" эвакуировали из-за угрозы теракта
17:54
Филиппины: "Боевики ISIS не причастны к атаке на казино"
17:22
Взрывы на похоронах в Кабуле: 12 погибших, 18 раненых
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus