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03.06 21:21   MIGnews.com

Иорданские пограничники отразили атаку боевиков из Сирии

3 боевика на мотоциклах начали атаку с территории Сирии по иорданским пограничным позициям в субботу, 3 июня, и были убиты в результате столкновения с войсками, как сообщает новостной сайт, связанный с военными Иордании.

На сайте Hala Akhbar говорится, что иорданский солдат получил травму руки и находится в стабильном состоянии.

Нападавшие начали атаковать в субботу утром, 3 июня, из расположенного неподалеку Рукбана, временного пограничного лагеря, в котором находятся десятки тысяч перемещенных сирийцев, говорится в сообщении.

Иордания утверждает, что в Рукбане вместе с перемещенными сирийцами находятся боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.

Атака в субботу прошла на фоне мусульманского священного месяца Рамадан. Год назад, во время Рамадана, убили 7 иорданских военных, что привело к закрытию границы.
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