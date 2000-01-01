Фестиваль "Rock am Ring" эвакуировали из-за угрозы теракта
Полиция Германии эвакуировала фестиваль под открытым небом "Rock am Ring" возле гоночного трека Nuerburgring в пятницу вечером, 2 июня, из-за "конкретных признаков" возможной угрозы теракта.
"Из-за опасной ситуации с террором мы сказали организатору временно остановить концерт в качестве меры предосторожности", - говорится в заявлении полиции в близлежащем городе Кобленц.
Всех присутствующих попросили покинуть фестиваль и отправиться в соседние кемпинги "контролируемым и упорядоченным образом".
"Организатор "Rock am Ring", тесно сотрудничая с органами безопасности, сегодня досрочно завершил этот фестиваль", - сообщили в полиции.
"Мы не можем предоставить более подробную информацию о источнике угрозы", - добавлено в заявлении.
Тысячи поклонников фестиваля пели You'll Never Walk Alone, когда покидали арену. Более 80 000 поклонников музыки отправились в Нюрнбургринг для участия в фестивале.
Прошлой ночью немецкая группа Rammstein была гвоздем программы, однако ей так и не удалось выступить до эвакуации.
В результате теракта на концерте поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере 26 мая произошли изменения в планировании безопасности немецкого концерта, и число сотрудников службы безопасности значительно возросло до 1200 человек, сообщили в полиции.
"Мы очень серьезно относимся ко всем советам и подозрительным инцидентам и внимательно изучаем их", - добавили они.
В прошлом году третий и последний день "Rock am Ring" был отменен после того, как удары молнии ранили 80 человек.