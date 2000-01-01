Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Филиппины: `Боевики ISIS не причастны к атаке на казино` | Фото: Thinkstock03.06 17:54   MIGnews.com

Филиппины: "Боевики ISIS не причастны к атаке на казино"

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в субботу, 3 июня, что боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, не стоят за смертоносной атакой в казино в столице Филиппин, Маниле, произошедшей в ночь на пятницу, 2 июня.

"Это не работа ISIS", - заявил президент Дутерте.

Напомним, что, по меньшей мере, 36 тел были найдены в казино в столице Филиппин, Маниле, после нападения стрелка в ночь с четверга, 1 июня, на пятницу, 2 июня, как сообщает новостной канал ANC, цитируя источники в Бюро противопожарной защиты.

Согласно сообщениям полиции, большинство из погибших умерли от удушья. Ранее полиция заявила, что мотивом стрелка, вероятно, было ограбление и что инцидент не связан с террором.

Преступник выстрелил и поджег игровые столы, вызвав панику на курорте.

Отметим, что террористическая группировка "Исламское Государство" взяла на себя ответственность в пятницу, 2 июня, за нападение после того, как официальные лица Филиппин заявили, что не было доказательств воинственного участия.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:22
Взрывы на похоронах в Кабуле: 12 погибших, 18 раненых
16:55
Фарадж отрицает причастность к сговору Трампа с РФ
16:21
Полиция эвакуировала аэропорт "Шарль-де-Голль" в Париже
15:54
В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии 12-13 июня
15:30
ЦАХАЛ сообщил о "ложной тревоге" на границе с Газой
13:50
СМИ: коалиция нанесла удар по Ракке. Десятки погибших
12:58
"Израиль боится развязать войну против Хизбаллы"
12:26
Задержан подозреваемый по делу теракта в Манчестере
11:28
Король Марокко отказался участвовать в саммите из-за Биби
10:54
Иран: в торговом центре прогремел мощный взрыв
09:32
Политик обещает декриминализировать отрицание Холокоста
08:54
Премьером Ирландии станет открытый гей – мигрант
07:51
Мощное землетрясение у берегов Аляски
07:12
"Трамп "самый неамериканский" президент США"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus