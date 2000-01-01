03.06 17:54 MIGnews.com

Филиппины: "Боевики ISIS не причастны к атаке на казино"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в субботу, 3 июня, что боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, не стоят за смертоносной атакой в казино в столице Филиппин, Маниле, произошедшей в ночь на пятницу, 2 июня."Это не работа ISIS", - заявил президент Дутерте.Напомним, что, по меньшей мере, 36 тел были найдены в казино в столице Филиппин, Маниле, после нападения стрелка в ночь с четверга, 1 июня, на пятницу, 2 июня, как сообщает новостной канал ANC, цитируя источники в Бюро противопожарной защиты.Согласно сообщениям полиции, большинство из погибших умерли от удушья. Ранее полиция заявила, что мотивом стрелка, вероятно, было ограбление и что инцидент не связан с террором.Преступник выстрелил и поджег игровые столы, вызвав панику на курорте.Отметим, что террористическая группировка "Исламское Государство" взяла на себя ответственность в пятницу, 2 июня, за нападение после того, как официальные лица Филиппин заявили, что не было доказательств воинственного участия.