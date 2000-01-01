03.06 17:22 MIGnews.com

Взрывы на похоронах в Кабуле: 12 погибших, 18 раненых

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По меньшей мере, 12 человек были убиты в результате 3 взрывов в субботу, 3 июня, в Кабуле возле похорон жертв насильственных столкновений между афганской полицией и демонстрантами днем ранее. Об этом сообщил сотрудник службы безопасности и свидетель на месте происшествия.Свидетель, который пожелал остаться анонимным, сообщил, что 12 человек были убиты и 18 человек были ранены.Афганский телеканал Tolo News сообщил, что в результате взрывов были убиты 18 человек.На данный момент ни одна из сторон террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.Детали происшествия уточняются.