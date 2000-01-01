03.06 16:21 MIGnews.com

Полиция эвакуировала аэропорт "Шарль-де-Голль" в Париже

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Аэропорт Парижа был эвакуирован после того, как возле пункта паспортного контроля был найден "подозрительный пакет".Сообщается, что полицейские очистили периметр 2 терминала в аэропорту "Шарль-де-Голль" в Париже после обнаружения "подозрительной части багажа".Аэропорт "Шарль-де-Голль" подтвердил в Twitter, что периметр был оцеплен, а службы безопасности проводят проверку.Ожидающие своего вылета пассажиры опубликовали в Twitter фотографии огромной толпы в аэропорту и сообщили, что слышали "громкий хлопок", который был намеренным и контролируемым, как сообщает аэропорт.Один разочарованный пассажир написал в Twitter: "В аэропорту CDG. Здесь брошенный без присмотра чемодан, и люди отказываются эвакуироваться. Общение плохое".Еще один пассажир написал: "Мы ждем уже 45 минут около пункта службы безопасности аэропорта. Прозвучал ли громкий хлопок специальным? Люди беспокоятся".Аэропорт ответил: "Да, это так. Пожалуйста, следуйте инструкциям персонала. Дайте нам знать, если вам нужна помощь, мы вас проведем".Позже некоторые пассажиры сообщили, что угроза была предотвращена, и это была стандартная процедура при ситуациях, когда багаж оставляют без присмотра.'