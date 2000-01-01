Массажисту, тайно снимавшему женщин голыми, вынесли приговор
Бывший авиатор, который выдавал себя за массажиста и тайно снимал своих обнаженных клиенток на камеру, спрятанную внутри электронных часов, осужден на три года тюрьмы.
Отмечается, что 38-летний Мэтью Йейтс убеждал своих клиенток снять нижнее белье для того, чтобы сделать им общий массаж.
В зале Ноттингемского королевского суда, где проходило слушание по делу, говорилось также о том, что во время массажа он помещал часы с камерой между ног женщин без их ведома.
Мужчину признали виновным в вуайеризме и сексуальном насилии.
Бывший техник Королевских военно-воздушных сил, служивший в прошлом в Ираке, рекламировал самого себя в сети как профессионального массажиста, несмотря на то, что он не имел ни опыта, ни квалификации, передает Би Би Си.