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Массажисту, тайно снимавшему женщин голыми, вынесли приговор | Фото: Thinkstock04.06 02:22   MIGnews.com

Массажисту, тайно снимавшему женщин голыми, вынесли приговор

Бывший авиатор, который выдавал себя за массажиста и тайно снимал своих обнаженных клиенток на камеру, спрятанную внутри электронных часов, осужден на три года тюрьмы.

Отмечается, что 38-летний Мэтью Йейтс убеждал своих клиенток снять нижнее белье для того, чтобы сделать им общий массаж.

В зале Ноттингемского королевского суда, где проходило слушание по делу, говорилось также о том, что во время массажа он помещал часы с камерой между ног женщин без их ведома.

Мужчину признали виновным в вуайеризме и сексуальном насилии.

Бывший техник Королевских военно-воздушных сил, служивший в прошлом в Ираке, рекламировал самого себя в сети как профессионального массажиста, несмотря на то, что он не имел ни опыта, ни квалификации, передает Би Би Си.
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