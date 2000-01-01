03.06 13:50 MIGnews.com

СМИ: коалиция нанесла удар по Ракке. Десятки погибших

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Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по сирийскому городу Ракка. Жертвами бомбардировки стали 43 человека. По сообщениям агентства SANA большинство из погибших – дети и женщины.Отмечается, что самолеты коалиции атаковали здание, где находились мирные жители.Инцидент произошел прошлой ночью.Напомним, что Ракка — захваченный боевиками ISIS город, который террористы провозгласили в качестве своей "столицы" на территории Сирии.Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против "Исламского Государства" в Ираке и Сирии.