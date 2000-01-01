03.06 12:26 MIGnews.com

Задержан подозреваемый по делу теракта в Манчестере

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Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого по делу теракта в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.Отмечается, что 24-летний молодой человек был задержан в городе Рашем "по подозрению в нарушениях закона о терроризме".Об этом британской полиция сообщила на своей станице в Twitter.В общей сложности правоохранительные органы арестовали 17 человек, однако шестеро из них были отпущены.Напомним, что 22 мая террорист подорвал себя возле комплекса "Манчестер Арена" после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате кровавой атаки погибли 22 человека и более 60 получили ранения.