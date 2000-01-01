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twitter.com 03.06 10:54   MIGnews.com

Иран: в торговом центре прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в городе Шираз на юге Ирана. Инцидент произошел в субботу, 3 июня, в городе Шираз. В результате взрыва пострадали 37 человек.

По данным главы службы скорой помощи, 15 из них госпитализированы.

Об этом сообщает новостное агентство IRNA.

Взрыв прогремел в торговом центре около 00.45 по местному времени.

Отмечается, что взрывная волна разрушила стену здания, стоящие рядом дома также получили повреждения.

После взрыва в здании начался сильный пожар, который удалось потушить через полтора часа.

Причины инцидента выясняются.
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