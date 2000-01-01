03.06 10:54 MIGnews.com

Иран: в торговом центре прогремел мощный взрыв

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Мощный взрыв прогремел в городе Шираз на юге Ирана. Инцидент произошел в субботу, 3 июня, в городе Шираз. В результате взрыва пострадали 37 человек.По данным главы службы скорой помощи, 15 из них госпитализированы.Об этом сообщает новостное агентство IRNA.Взрыв прогремел в торговом центре около 00.45 по местному времени.Отмечается, что взрывная волна разрушила стену здания, стоящие рядом дома также получили повреждения.После взрыва в здании начался сильный пожар, который удалось потушить через полтора часа.Причины инцидента выясняются.