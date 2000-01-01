03.06 10:54 MIGnews.com
Иран: в торговом центре прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в городе Шираз на юге Ирана. Инцидент произошел в субботу, 3 июня, в городе Шираз. В результате взрыва пострадали 37 человек.
По данным главы службы скорой помощи, 15 из них госпитализированы.
Об этом сообщает новостное агентство IRNA.
Взрыв прогремел в торговом центре около 00.45 по местному времени.
Отмечается, что взрывная волна разрушила стену здания, стоящие рядом дома также получили повреждения.
После взрыва в здании начался сильный пожар, который удалось потушить через полтора часа.
Причины инцидента выясняются.
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