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23 741 человек погибли в войнах и терактах в Израиле | Фото:03.05 07:47   MIGnews.com

23 741 человек погибли в войнах и терактах в Израиле

Число израильских жертв войны с 1860 года до сегодняшнего дня составляет 23 741 человек, согласно данным, опубликованным Министерством обороны в пятницу утром, 3 мая. Данные опубликованы в преддверии Дня памяти павших солдат Израиля и жертв террора, который будет отмечаться в эту среду.

Со времени последнего Дня памяти, за прошедший год, погибло 56 израильских солдат и 9 мирных жителей. Всего 146 гражданских лиц были убиты в результате военных действий с момента создания государства. В список входят 120 иностранных граждан, погибших в результате террористических актов в Израиле, и 100 израильтян, которые были убиты за границей.

В результате терактов сегодня в стране проживают 3196 сирот, 819 вдов и 897 родителей, лишившихся детей. В этот вторник вечером в 8:00 вечера по всей стране прозвучит минутная мемориальная сирена, знаменующая начало Дня памяти. Сразу после сирены по всей стране пройдут мемориальные собрания. Основная церемония празднования Дня памяти будет проведена в Национальном мемориальном зале на горе Герцля, где зажигаются все мемориальные свечи в память о павших в Израиле.

Церемония состоится в среду в 11:00. Утром прозвучит двухминутная мемориальная сирена, за которой последуют государственные мемориальные церемонии на кладбищах и около 50 монументов по всей стране. Имена всех погибших в Израиле будут транслироваться на 22 канале сразу после окончания официальной церемонии Дня памяти у Стены Плача.


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