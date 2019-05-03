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Власти Ирана угрожают работникам BBC 03.05 21:50   MIGnews.com

Власти Ирана угрожают работникам BBC

Власти Ирана запугивают работников персидского BBC, чтобы помешать журналистам публиковать репортажи против правительства, сказал Джон Симпсон, глава службы мировых новостей канала, сообщает Al Arabiya.

BBC поделилась несколькими свидетельствами персидских журналистов, которым угрожали их жизни и жизни их семей.

Симпсон сказал: «За последнее десятилетие иранские власти провели согласованную кампанию преследования, запугивания и против наших друзей и коллег в Персидском BBC и против их семей в Иране».


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