03.05 20:46 MIGnews.com
Видео: момент криминальной ликвидации в Хайфе
В израильских СМИ публикуют запись камер наружного наблюдения попытки ликвидации “известной в криминальных кругах личности” Шая Оханы.
Автомобиль Оханы подорвали на Шдерот Ханаси. Охана живет неподалеку в башне класса люкс и выезжал на встречу в Хадере.
Охана тяжело ранен. Также тяжело ранена 35-летняя женщина из Тель-Авива.
Эта уже вторая попытка ликвидировать Охану - первая случилась некоторое время назад на юге страны.
Покушения на Охану - демонстрация неудач израильской полиции, под постоянным наблюдением которой он находится.
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