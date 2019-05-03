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Видео: момент криминальной ликвидации в Хайфе 03.05 20:46   MIGnews.com

Видео: момент криминальной ликвидации в Хайфе

В израильских СМИ публикуют запись камер наружного наблюдения попытки ликвидации “известной в криминальных кругах личности” Шая Оханы.




Автомобиль Оханы подорвали на Шдерот Ханаси. Охана живет неподалеку в башне класса люкс и выезжал на встречу в Хадере.

Охана тяжело ранен. Также тяжело ранена 35-летняя женщина из Тель-Авива.

Эта уже вторая попытка ликвидировать Охану - первая случилась некоторое время назад на юге страны.

Покушения на Охану - демонстрация неудач израильской полиции, под постоянным наблюдением которой он находится.


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