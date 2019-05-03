03.05 20:46 MIGnews.com

Видео: момент криминальной ликвидации в Хайфе

פיצוץ הרכב בחיפה בעת שעמד בצומת באמצע היום | צפו בתיעוד

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/49U25y0cXQ — כאן חדשות (@kann_news) May 3, 2019

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В израильских СМИ публикуют запись камер наружного наблюдения попытки ликвидации “известной в криминальных кругах личности” Шая Оханы.Автомобиль Оханы подорвали на Шдерот Ханаси. Охана живет неподалеку в башне класса люкс и выезжал на встречу в Хадере.Охана тяжело ранен. Также тяжело ранена 35-летняя женщина из Тель-Авива.Эта уже вторая попытка ликвидировать Охану - первая случилась некоторое время назад на юге страны.Покушения на Охану - демонстрация неудач израильской полиции, под постоянным наблюдением которой он находится.