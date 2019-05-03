Глава ООН выразила возмущение по поводу казней в Иране
В пятницу глава ООН по правам человека выразила возмущение по поводу казни Ираном двух 17-летних мальчиков, обвиняемых в изнасиловании и грабеже, подчеркнув, что казнь детей запрещена международным правом, сообщает Al Arabiya.
Мехди Сохрабифар и Амин Седагат были казнены 25 апреля после судебного процесса, который, по словам офиса ООН по правам человека, «серьезно нарушил основные гарантии надлежащей правовой процедуры».
«Я потрясена», - заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, призывая Тегеран немедленно прекратить казни несовершеннолетних.