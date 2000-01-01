Десятки убитых в этнических столкновениях в Эфиопии
Десятки мирных жителей были застрелены в результате этнических столкновений в северной части Эфиопии, штат Амхара, сообщил региональный чиновник в пятницу, назвав эти нападения местью за раннее насилие, пишет Тimesofisrael.
«Поисково-спасательные миссии все еще продолжаются, но я могу подтвердить, что число погибших достигает нескольких десятков», - сказал Гелета Хайлу, директор по коммуникациям в соседнем штате Бенишангул Гумуз.
Он не предоставил точных данных о количестве погибших, но сказал, что более 80 человек получили ранения в результате нападения на этнической почве.