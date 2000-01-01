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Десятки убитых в этнических столкновениях в Эфиопии 03.05 15:58   MIGnews.com

Десятки убитых в этнических столкновениях в Эфиопии

Десятки мирных жителей были застрелены в результате этнических столкновений в северной части Эфиопии, штат Амхара, сообщил региональный чиновник в пятницу, назвав эти нападения местью за раннее насилие, пишет Тimesofisrael.

«Поисково-спасательные миссии все еще продолжаются, но я могу подтвердить, что число погибших достигает нескольких десятков», - сказал Гелета Хайлу, директор по коммуникациям в соседнем штате Бенишангул Гумуз.

Он не предоставил точных данных о количестве погибших, но сказал, что более 80 человек получили ранения в результате нападения на этнической почве.


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