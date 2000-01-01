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В Панаме обнаружено тело израильского туриста | Фото:03.05 14:41   MIGnews.com

В Панаме обнаружено тело израильского туриста

Израильский турист, который путешествовал по Латинской Америке, был найден мертвым спасателями вскоре после того, как его семья написала в Facebook о его исчезновении.

Сестра пропавшего написала в Facebook, что ее брат Хаим Бен-Барух поехал в путешествие на лодке из Панамы через архипелаг Сан-Блас в Колумбию.

Владелец лодки сообщил, что по возвращению на место обнаружил отсутствие израильского туриста, который оставил в лодке вещи и документы.

Сестра молодого человека написала, что семья очень беспокоиться и просит помощи у пользователей сети.

Турист был найден мертвым в пятницу, 3 мая, на пляже Сан-Бласа. Правоохранительные органы Панамы пока не сообщают о причине его смерти.


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