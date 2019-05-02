Капсула Crew Dragon разрушилась во время испытаний
Спустя неделю в компании SpaceX подтвердили, что космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая должна была доставлять людей на Международную космическую станцию (МКС), была разрешена во время испытаний.
Испытания были связаны с запуском двигателей SuperDraco от Crew Dragon, которые приводят в действие систему аварийного выхода космического корабля. Например, если что-то пойдет не так во время запуска, двигатели SuperDraco могут оттолкнуть капсулу от неисправной ракеты и обеспечить безопасность экипажа.
Демонстрация системы прерывания безопасности была запланирована на июнь, пишет CNN.
Ситуация произошла во время неудачных огневых испытаний капсулы еще в конце апреля. Изначально все было хорошо, но на финальном этапе произошел сбой. Тогда в SpaceX не говорили, что капсула разрушена.
Испытания проходила на мысе Канаверал (США). Представители ВВС страны отметили, что неподалеку от места испытаний видели клубы темного дыма.
Этот факт может создать серьезное препятствие для продолжения сотрудничества SpaceX с NASA в рамках отправки астронавтов на МКС в 2019 году, как минимум.