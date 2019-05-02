Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Капсула Crew Dragon разрушилась во время испытаний 04.05 00:03   MIGnews.com

Капсула Crew Dragon разрушилась во время испытаний

Спустя неделю в компании SpaceX подтвердили, что космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая должна была доставлять людей на Международную космическую станцию (МКС), была разрешена во время испытаний.

Испытания были связаны с запуском двигателей SuperDraco от Crew Dragon, которые приводят в действие систему аварийного выхода космического корабля. Например, если что-то пойдет не так во время запуска, двигатели SuperDraco могут оттолкнуть капсулу от неисправной ракеты и обеспечить безопасность экипажа.

Демонстрация системы прерывания безопасности была запланирована на июнь, пишет CNN.

Ситуация произошла во время неудачных огневых испытаний капсулы еще в конце апреля. Изначально все было хорошо, но на финальном этапе произошел сбой. Тогда в SpaceX не говорили, что капсула разрушена.

Испытания проходила на мысе Канаверал (США). Представители ВВС страны отметили, что неподалеку от места испытаний видели клубы темного дыма.

Этот факт может создать серьезное препятствие для продолжения сотрудничества SpaceX с NASA в рамках отправки астронавтов на МКС в 2019 году, как минимум.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:36
Кира Найтли пыталась скрыть беременность на вечеринке
22:48
Умер актер, сыгравший Чубакку
21:50
Власти Ирана угрожают работникам BBC
21:04
Ливан призывает Иран освободить жителя США
20:46
Видео: момент криминальной ликвидации в Хайфе  
20:30
Палестинцы сообщают о мощном взрыве в центре Газы
20:11
Пострадавшие от взрыва в Хайфе находятся в коме
20:10
Убиты два террориста Бригад аль-Касам
19:40
Террористы из Газы открыли огонь по бойцам ЦАХАЛа
19:16
Глава ООН выразила возмущение по поводу казней в Иране
18:55
В Швейцарии пройдет серия произраильских митингов
18:41
У берегов Турции погибло девять человек
18:15
Эрекат: “Сделка века” направлена на навязывание блокады
17:53
У Соломоновых островов зафиксировано землетрясение
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus