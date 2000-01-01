03.05 10:59 MIGnews.com

ЧП в Ришоне: Реакция отца забытой в подвозке девочки

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Редакция mignews.com публикует реакцию 4-летней Адель, забытой по вине водителя в машине подвозки в Ришон Ле Ционе 1 мая.Здравствуйте! Я, Евгений Брик, хочу поделиться с вами бедой, которая произошла вчера с моей семьей. Наверняка многие из вас видели новость о том, что в Ришон ле-Ционе маленькую девочку забыли в подвозке. Так вот, это была моя дочь Адель.Новостные издания во всю трубят о том, что это вина безалаберных родителей, в то время как на самом деле это непростительная ошибка воспитателя цаарона и водителя подвозки. Вчера, в 13.30 моего ребенка забрала из детского сада воспитатель, которая должна была сопроводить Адель в цаарон. Но, к несчастью, мою спящую девочку просто забыли в машине, где она еще 3.5 часа проездила с водителем, который также не обратил никакого внимания на то, что в салоне остался ребенок. Он оставил машину на парковке, не проверив ее перед уходом и просто ушел.Спасибо Богу, проходивший мимо прохожий увидел, что в машине находится напуганный ребенок без присмотра взрослых и вовремя вызвал полицию и врачей, которые оказали Адельке необходимую помощь. Слава Богу, все обошлось без серьезных последствий, сейчас моя девочка чувствует себя хорошо. Мы проходим проверки в больнице и записались на очередь к психологу. Но, наше с женой состояние не передать словами!Со всей ответственностью заявляю, что я это просто так не оставлю, и все, кто виновен в этой ситуации понесут самое строжайшее наказание! Я нанимаю адвоката и подаю в суд на сопровождающего работника цаарона и компанию по подвозке детей, которые совершенно безответственно выполняют свои обязанности и чуть не обрекли моего ребенка на смерть. Кроме того, хочу обратиться к интернет-изданиям, которые освещали эту новость. Проверяйте информацию, которую публикуете! Не стройте свою популярность на недостоверных фактах, придуманных кем-то от балды! Родители доверяют самое дорогое что у них есть, своих детей профессиональным работникам, которые должны нести ответственность за их жизнь и получают за это деньги. Но вот к чему приводит безразличие! Эта ошибка могла стоить жизни моему ребенку, если бы ее вовремя не обнаружили!!!Мы с женой выражаем огромную благодарность прохожему, который нашел нашу дочку и незамедлительно принял меры по ее спасению, а также полиции и быстро прибывшим на место врачам за их оперативность и труд. Кто знает что было бы с нашей девочкой, если бы этот человек не проходил в тот момент рядом...Страшно подумать.