03.05 10:41 MIGnews.com

Страшный циклон: В Индии эвакуированы 1,2 млн человек

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Циклон Фани обрушился на восточное побережье Индии в виде 5-бального шторма. Скорость ветра достигает 205 км/час. Метеорологическое управление Индии сообщает, что "чрезвычайно сильный" циклон в Бенгальском заливе обрушился на прибрежный штат Одиша около 8 часов утра в пятницу, 3 мая.Национальные силы реагирования на стихийные бедствия Индии заявляют, что около 1,2 миллиона человек были эвакуированы из низменных районов Одиши и перемещены в почти 4000 убежищ.Специальный комиссар по оказанию помощи Одиши Бишнупада Сетхи говорит, что в некоторых районах связь была прервана, но о случаях смерти или травм не сообщалось.Фани - самый сильный шторм с 1999 года. Тогда циклон забрал жизни около 10 000 человек и опустошил большие части Одиши.