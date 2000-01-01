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Страшный циклон: В Индии эвакуированы 1,2 млн человек | Фото:03.05 10:41   MIGnews.com

Страшный циклон: В Индии эвакуированы 1,2 млн человек

Циклон Фани обрушился на восточное побережье Индии в виде 5-бального шторма. Скорость ветра достигает 205 км/час. Метеорологическое управление Индии сообщает, что "чрезвычайно сильный" циклон в Бенгальском заливе обрушился на прибрежный штат Одиша около 8 часов утра в пятницу, 3 мая.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия Индии заявляют, что около 1,2 миллиона человек были эвакуированы из низменных районов Одиши и перемещены в почти 4000 убежищ.

Специальный комиссар по оказанию помощи Одиши Бишнупада Сетхи говорит, что в некоторых районах связь была прервана, но о случаях смерти или травм не сообщалось.

Фани - самый сильный шторм с 1999 года. Тогда циклон забрал жизни около 10 000 человек и опустошил большие части Одиши.


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