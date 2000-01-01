Федералы задержали парня, планировавшего теракт в ТЦ
В штате Техас был задержан 17-летний подросток, которого подозревают в планировании теракта в торговом центре. Сообщается, что ученик средней школы Martin Азизи-Яранд хотел совершить атаку в середине мая и подумывал нанять других для стрельбы, более того, он даже подготовил "Послание Америке" с целью оправдания атаки.
Сотрудники Федерального бюро расследований вышли на Азизи-Яранда в декабре минувшего года, когда один из федералов начал общаться с ним в сети под видом одного из его сторонников, пишет Reuters. Тогда тот и поведал, что хочет или покинуть стран, или совершить нападение.
Следователи сообщили, что в ходе общения он сравнил себя с другими недавними атаками "волков-одиночек".