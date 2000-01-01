03.05 09:23 MIGnews.com

20-летний сержант взломал сервера ЦАХАЛ

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Демобилизованный солдат израильской армии подписал сделку с правосудием, сознавшись во взломе центральной компьютерной системы ЦАХАЛа. Хакер утверждает, что преследовал исключительно благие цели – продемонстрировать уязвимость военных серверов.По данным обвинениям 20-летний сержант Д. был задержан ранее в этом году.Как передает 10-ый канал, теперь ему будет грозить гораздо менее строгое наказание, чем могло бы, поскольку подобное нарушение классифицируется как "серьезное преступление". В подтверждение этого, в тексте сделки он упоминается как "компьютерный гений".Парень утверждает, что еще во время службы неоднократно предупреждал свое непосредственное командование о недостаточности что нынешних мер по кибербезопасности, но из-за его низкого ранга офицеры пропустили все предупреждения мимо ушей.Отслужив, сержант Д. решил доказать свою правоту и взломал систему защиты сервера Армии обороны Израиля с домашнего компьютера.