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Ливан обвиняет Израиль в похищении гражданина | Фото: Israel Defense Forces/Flickr03.05 09:10   MIGnews.com

Ливан обвиняет Израиль в похищении гражданина

Вслед за пастушкой, которая на выходных пересекла ливанско-израильскую границу, после чего была задержана солдатами ЦАХАЛа, военнослужащие Израиля задержали еще одного гражданина Ливана.

Инцидент произошел днем 2 мая.

Как со ссылкой на временные силы ООН в Ливане и Красный Крест сообщают местные СМИ, это Исмаил Сааб, житель расположенной на юго-востоке страны деревни Шебаа.

Официально данную информацию представители обоих государств пока что не комментируют, однако это подтверждают анонимные военные источники Ливана AFP.

"Продолжаются переговоры о его освобождении", - сообщил он.
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