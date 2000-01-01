03.05 09:10 MIGnews.com
Ливан обвиняет Израиль в похищении гражданина
Вслед за пастушкой, которая на выходных пересекла ливанско-израильскую границу, после чего была задержана солдатами ЦАХАЛа
, военнослужащие Израиля задержали еще одного гражданина Ливана.
Инцидент произошел днем 2 мая.
Как со ссылкой на временные силы ООН в Ливане и Красный Крест сообщают местные СМИ, это Исмаил Сааб, житель расположенной на юго-востоке страны деревни Шебаа.
Официально данную информацию представители обоих государств пока что не комментируют, однако это подтверждают анонимные военные источники Ливана AFP.
"Продолжаются переговоры о его освобождении", - сообщил он.
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