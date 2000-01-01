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285 израильтян пострадали во время празднования Лаг ба-Омер 03.05 08:03   MIGnews.com

285 израильтян пострадали во время празднования Лаг ба-Омер

По сообщению второго канала израильского ТВ, в ходе праздновния фестиваля Лаг ба-Омер 285 израильтянам была оказана медицинская помощь.

Два человека пострадали серьезно - 8-летний мальчик, на которого обрушилась часть большого костра, и 24-летняя девушка, выливавшая горючее в костер и получившая в результате ожоги.

57 человек пострадали от излишнего употребления алкогольных напитков, 26 из них - подростки. 22 человека жаловались на проблемы с дыханием. 17 взрослых и подростков получили ранения в драках. Еще 187 человек получивших медицинскую помощь страдали от переутомления, потери сознания, ушибов, хронических заболеваний и проблем с сердцем.
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