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Палестинская поэтесса осуждена за поддержку террора | Фото:03.05 20:48   MIGnews.com

Палестинская поэтесса осуждена за поддержку террора

Магистратский суд Нацарета осудил палестинскую поэтессу Дарин Татур за подстрекательство к насилию и поддержку террористических организаций.

Об этом в четверг, 3 мая сообщает Ynet.

Отмечается, что 36-летняя поэтесса, жительница деревни Рейне вблизи Нацарета, была арестована в октябре 2015 года.

По данным издания, женщина призывала к убийству евреев в серии стихотворений, которые она опубликовала в Facebook в 2015 году.

Уточняется, что Татур опубликовала три стихотворения на Facebook во время волны террористических нападений 2015 года.

Строки одного их стихотворений гласят: "Сопротивляйся мой народ, сопротивляйся им".

Через несколько дней Татур была арестована, и прокуроры заявили, что ее поэзия является призывом к насилию.

В обвинении был представлен перевод поэмы, в которой, помимо прочего, говорилось: "Я не буду поддаваться "мирному решению", никогда не опущу мои флаги, пока я не изгоню их со своей земли".

Сама женщина отрицает обвинения, отмечая, что в ее стихотворениях были призывы не к насилию, а к борьбе с "насильственной" израильской властью.
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