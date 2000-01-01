03.05 20:48 MIGnews.com
Палестинская поэтесса осуждена за поддержку террора
Магистратский суд Нацарета осудил палестинскую поэтессу Дарин Татур за подстрекательство к насилию и поддержку террористических организаций.
Об этом в четверг, 3 мая сообщает Ynet
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Отмечается, что 36-летняя поэтесса, жительница деревни Рейне вблизи Нацарета, была арестована в октябре 2015 года.
По данным издания, женщина призывала к убийству евреев в серии стихотворений, которые она опубликовала в Facebook в 2015 году.
Уточняется, что Татур опубликовала три стихотворения на Facebook во время волны террористических нападений 2015 года.
Строки одного их стихотворений гласят: "Сопротивляйся мой народ, сопротивляйся им".
Через несколько дней Татур была арестована, и прокуроры заявили, что ее поэзия является призывом к насилию.
В обвинении был представлен перевод поэмы, в которой, помимо прочего, говорилось: "Я не буду поддаваться "мирному решению", никогда не опущу мои флаги, пока я не изгоню их со своей земли".
Сама женщина отрицает обвинения, отмечая, что в ее стихотворениях были призывы не к насилию, а к борьбе с "насильственной" израильской властью.
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