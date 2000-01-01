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Реперы, обвиняемые в антисемитизме, посетят `Освенцим` | Фото:03.05 20:21   MIGnews.com

Реперы, обвиняемые в антисемитизме, посетят "Освенцим"

Два немецких репера, известные как Коллега и Фарид Банг (Kollegah and Farid Bang), в отношении которых прокуратурой ФРГ было открыто дело о подозрениях в антисемитизме, уже вскоре посетят концентрационный лагерь "Освенцим".

Об этом в четверг, 3 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на газету Bild.

По данным издания, музыканты приняли приглашение, которое отправил им Международный комитет Освенцима, и приедут в бывший концентрационный лагерь 3 июня, чтобы больше узнать о нем и о страшных преступлениях, которые были совершены здесь.

Отметим, что недавно реперы подверглись резкой критике, поскольку в одной из композиций своего нового альбома они упомянули заключенных "Освенцима".

Позже музыканты объяснили журналистам, что они не выражали, таким образом, свою политическую точку зрения.

На этой неделе прокуратура Дюссельдорфа получила жалобу на творчество музыкального коллектива, и начала предварительное расследование по этому делу.
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