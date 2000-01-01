Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









скриншот с видео YouTube 03.05 19:29   MIGnews.com

Австрия будет расследовать преступления миротворцев в Сирии

Специальная комиссия Министерства обороны Австрии будет расследовать инцидент, когда миротворцы ООН намеренно указали сирийской полиции дорогу через засаду.

Как сообщили на DW, будет расследоваться факт намеренного отправления в опасную зону сирийских полицейских командованием отряда "Эдельвейс" в 2012 году. Неопровержимые доказательства преступления попали на видео самих миротворцев, когда те вели наблюдение за вооруженными контрабандистами, передвигавшимися на автомобиле.

Между военными и полицейскими состоялся такой диалог:
- Куда держите путь? - спросил миротворец.
- К той машине. Можем ехать? - ответил полицейский.
- Без проблем. Пока.
- Спасибо вам. Спасибо.
Потом слышен разговор миротворцев ООН:
- Обычно собака предупреждает, чувак.
- Если выживет хоть один, он вернется и начнет в нас стрелять, - поясняют ему.

"Руководство миссии и ее планирование происходит под контролем ООН. Ответственность, разумеется, несет ООН, но и мы хотим выяснить теперь все детали, речь идет о нашем имидже, потому что дело касается наших военных", - прокомментировал ситуацию представитель Министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр.

Агентство уточняет, что действующий тогда министр обороны Австрии Норберт Дарабос заявил, что знал о инциденте.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:11
Teva сообщает об увеличении доходов
20:48
Палестинская поэтесса осуждена за поддержку террора
20:37
Трампа будет защищать экс-адвокат Клинтон
20:21
Реперы, обвиняемые в антисемитизме, посетят "Освенцим"
19:49
Нетаниягу удалил пост, за который его критиковали
18:48
Антисемитскую позицию Аббаса критикуют даже в ЮНЕСКО
18:36
В результате ДТП в Индии погибло 27 человек
18:14
Раввины требуют не издеваться над животными
17:54
Британские лейбористы могут лишить Израиль оружия
17:37
Иран отказывается пересматривать условия ядерной сделки
17:14
В США поезд известной компании снова сошел с рельс
17:07
Нетаниягу поздравил чемпионов Европы по дзюдо
16:54
Турция, КСА и ОАЭ инвестировали в Восточный Иерусалим
16:52
Россия: Британия похитила Скрипалей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus