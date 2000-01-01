Австрия будет расследовать преступления миротворцев в Сирии
Специальная комиссия Министерства обороны Австрии будет расследовать инцидент, когда миротворцы ООН намеренно указали сирийской полиции дорогу через засаду.
Как сообщили на DW, будет расследоваться факт намеренного отправления в опасную зону сирийских полицейских командованием отряда "Эдельвейс" в 2012 году. Неопровержимые доказательства преступления попали на видео самих миротворцев, когда те вели наблюдение за вооруженными контрабандистами, передвигавшимися на автомобиле.
Между военными и полицейскими состоялся такой диалог:
- Куда держите путь? - спросил миротворец.
- К той машине. Можем ехать? - ответил полицейский.
- Без проблем. Пока.
- Спасибо вам. Спасибо.
Потом слышен разговор миротворцев ООН:
- Обычно собака предупреждает, чувак.
- Если выживет хоть один, он вернется и начнет в нас стрелять, - поясняют ему.
"Руководство миссии и ее планирование происходит под контролем ООН. Ответственность, разумеется, несет ООН, но и мы хотим выяснить теперь все детали, речь идет о нашем имидже, потому что дело касается наших военных", - прокомментировал ситуацию представитель Министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр.
Агентство уточняет, что действующий тогда министр обороны Австрии Норберт Дарабос заявил, что знал о инциденте.