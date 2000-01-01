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Спутниковые снимки: что-то происходит в Фордо | Фото:03.05 19:18   MIGnews.com

Спутниковые снимки: что-то происходит в Фордо

Анализ последних спутниковых снимков, свидетельствуют о "необычной активности" в районе завода в Фордо, используемого иранским правительством для обогащения урана.

Об этом в четверг, 3 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, израильская компания ImageSat опубликовала в сети Twitter снимки, подтверждающие, что въездные ворота на территорию важного энергетического объекта теперь открыты, а парковка заполнена автобусами и автомобилями.

Для сравнения ImageSat опубликовала снимки того же завода в Фордо, сделанные в июле 2016 года, на которых объект выглядел неиспользуемым.

Уточняется, что подземный объект находится под наблюдением ООН в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.

Иранская сторона отмечает, что результаты всех одиннадцати проверок, проведенных после заключения ядерной сделки, были удовлетворительными.
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