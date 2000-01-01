Спутниковые снимки: что-то происходит в Фордо

По данным издания, израильская компания ImageSat опубликовала в сети Twitter снимки, подтверждающие, что въездные ворота на территорию важного энергетического объекта теперь открыты, а парковка заполнена автобусами и автомобилями.
Для сравнения ImageSat опубликовала снимки того же завода в Фордо, сделанные в июле 2016 года, на которых объект выглядел неиспользуемым.
Уточняется, что подземный объект находится под наблюдением ООН в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.
Иранская сторона отмечает, что результаты всех одиннадцати проверок, проведенных после заключения ядерной сделки, были удовлетворительными.