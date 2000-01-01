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скриншот с видео YouTube 03.05 18:36   MIGnews.com

В результате ДТП в Индии погибло 27 человек

Во время поездки рейсового автобуса по трассе NH-28 из города Музаффарпур в Нью-Дели в Индии водитель решил спасти неосторожного велосипедиста, однако это привело к еще большим жертвам.

После неудачной попытки водителя спасти неосторожного велосипедиста, автобус унесло в сторону, перевернуло и, прежде чем очевидцы успели достать пострадавших, автомобиль загорелся.

Представитель местной пролиции Котва Шо Виджай Синха заявил, что в результате аварии выжило только четыре человека, все они находятся в реанимации с тяжелыми ожогами. Спасательная операция была значительно затруднена проливными дождями.

"Раненых доставили в местную больницу для лечения. Они пострадали от ожоговых травм", - передали слова Шо на target=_blank>The times of Inia.

Министр по борьбе со стихийными бедствиями Индии Динеш Чандра Ядав подтвердил гибель 27 человек в результате аварии.
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