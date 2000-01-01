В результате ДТП в Индии погибло 27 человек

Во время поездки рейсового автобуса по трассе NH-28 из города Музаффарпур в Нью-Дели в Индии водитель решил спасти неосторожного велосипедиста, однако это привело к еще большим жертвам.
После неудачной попытки водителя спасти неосторожного велосипедиста, автобус унесло в сторону, перевернуло и, прежде чем очевидцы успели достать пострадавших, автомобиль загорелся.
Представитель местной пролиции Котва Шо Виджай Синха заявил, что в результате аварии выжило только четыре человека, все они находятся в реанимации с тяжелыми ожогами. Спасательная операция была значительно затруднена проливными дождями.