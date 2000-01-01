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Фото из Twitter: Allyson Henning 03.05 17:14   MIGnews.com

В США поезд компании снова сошел с рельс

В штате Пенсильвания, США, сошел с рельс грузовой поезд транспортной компании Amtrak. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отрезок дороги между Филадельфией и Вашингтоном временно парализован, о пострадавших информации пока не поступало, идут работы по очистке путей.

Это четвертый инцидент с участием поездов компании Amtrak за последние пол года. Так, в декабре 2017 года пассажирский поезд сошел с рельс на мосту, упал на проходящую ниже дорогу и парализовал движение автомагистрали, в результате аварии погибло несколько человек. А в феврале текущего года с разницей в три дня в США произошло две аварии, в первой поезд, перевозящий членов конгресса, столкнулся с микроавтобусом, в результате чего погиб человек и еще двое получили ранения, а во второй столкнулись грузовой и пассажирский поезд, от чего двое погибло и около пятидесяти получили тяжелые ранения.
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